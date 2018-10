Fire dueller på en uge: SønderjyskE skal forsøge at reducere i kampen mellem Sydjylland og Nordsjælland

Det er i det hele taget et hold, som trods knapt så kendte navne på holdkortet alligevel altid er uhyre solide. Træner Ian Marko Fog må siges at være enormt dygtig til at få det optimale ud af sine spillere.

Nordsjælland viste nemlig storform mod KIF Kolding mandag aften med en sejr på hele 36-24. Det er et hold med masser af fart og ungdommelig energi, hvor playmaker Johan Meklenborg og målmand Mike Jensen er vigtige spillere, men også venstreback Kasper Kisum er et stærkt kort.

Dermed står der altså 2-0 til Nordsjælland, inden SønderjyskE HH torsdag aften skal forsøge at redde lidt af den sydjyske ære, når Nordsjælland Håndbold kommer på besøg i Skansen, og det kan vise sig at blive en svær opgave.

Nordsjælland mod Sydjylland: Hele fire gange i denne uge mødes et nordsjællandsk hold med et sydjysk hold indenfor fodbold, håndbold og ishockey. De to første møder faldt ud til nordsjællandsk fordel, da der var bøllebank til KIF i Helsinge mod Nordsjælland Håndbold, mens superligaholdet SønderjyskE også måtte rejse hjem efter et klart nederlag mod FC Nordsjælland i Farum.

Stærke fløje

Der er dog ingen grund til at tænke, at tredje stik i den sydjysk-nordsjællandske duel nok også ryger østpå, for Sønderjyske HH har også fået en rigtig fin sæsonstart, hvor holdet måske er gået lidt under radaren.

Otte point i seks kampe er det blevet til for Kasper Christensens tropper, og det er pænt. Rigtig pænt endda. Kun Aalborg Håndbold og Århus har været for stærke, og i den sidstnævnte kamp kunne det endda lige så godt være gået SønderjyskEs vej.

Det er solidt håndværk med afklaret angrebsspil og stabilt forsvarsspil, som har ført sønderjyderne frem til en masse kontraer, som har gjort, at der er kommet masser af mål fra de to fløje i form af Mikkel Kjær Møller og Christian Jensen. I seneste kamp mod Skanderborg i mandags meldte de to målvogtere i form af Kristian Pedersen og Thorsten Fries sig også for alvor ind i sæsonen med pragtpræstationer i målet i hver sin halvleg.

En sejr vil bringe Sydjylland på 1-2. Sidste kamp i den sydjysk-nordsjællandske duel er fredag aften, når ishockeyherrerne fra SønderjyskE spiller i Rungsted.