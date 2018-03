Fanformands opråb: Byen kan vise, at KIF hører til i Kolding

Brøndbyhallen var gabende tom, da KIF Kolding København slog Ribe-Esbjerg i en afgørende kamp forrige weekend. Nu opfordrer formanden for holdets fanklub folk til at vise, at Kolding som by ønsker håndbolden.

KOLDING: Målet er at fylde hallen med 5.001 tilskuere. Eller i det mindste komme tæt på.

Steen Møller, der er formand for Den Gyldne Hånd - fanklubben for KIF's håndboldhold - vil have folk i Kolding til at vise, at byen bakker op om elitehåndbold i byen. I forrige weekend var han blandt de blot 975 sjæle, der støttede holdet i kampen mod Ribe-Esbjerg i Brøndbyhallen. Blandt disse sjæle må have været en del spøgelser, for avisens to udsendte journalister havde i hvert fald vanskeligt ved at tælle til så mange blandt de tilskuere, der heller ikke fik registreret deres billetter ved indgangen.

- Jeg håber, at byen vil bakke op om at vise, at vi vil have håndbold i Kolding. Så skal der ikke være 1.500 mennesker. Hvis vi skal vise, at alle kampe skal spilles her, skal man komme ud og vise, at man er her og er til stede, siger fanformanden.

Mens tilskuertallene de seneste to sæsoner er styrtdykket i Brøndby, er der pæn opbakning, når KIF spiller i Kolding. Og Steen Møller håber, at Kolding-borgerne vil sende et signal ved at møde talstærkt frem, når KIF på onsdag mod Skanderborg spiller den altafgørende kamp om at komme i slutspillet.

- Vi har støttet op omkring projektet KIF Kolding København, og vi har haft rigtig mange store oplevelser i Brøndbyhallen. Det er håndbold på en anden måde, end når vi spiller hér, men jeg lægger da heller ikke skjul på, at jeg synes, det er på tide, at man tager op til revision, om man skal blive ved med at spille derovre, eller om man skal spille sine kampe i Kolding og rykke det tilbage, siger Steen Møller, der understreger, at han ikke ønsker at blande sig i klubledelsens beslutninger.