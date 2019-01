En slutrunde præget af skader: Disse stjerner misser VM

Da verdensmesterskaberne torsdag blev skudt i gang i både den danske og tyske hovedstad, måtte begge værtsnationer undvære spillere, hvis slutrundedrømme var blevet knuste eller udskudt af skader. Og sådan kommer det også til at være i de kommende kampe, hvor flere landstrænere har måttet kigge lidt længere ned ad listen end normalt for at finde sine udvalgte. Få her et overblik over, hvilke stjerner der er blevet forvist til sidelinjen af skader.