En god skalp: De danske kvinder ordnede franske verdensmestre

Mange spillere bød ind med både kvalitet og hård fight, da Danmark torsdag aften i Viborg indledte Golden League med at besejre Frankrig med 24-21.

GOLDEN LEAGUE: Så er vi da ligesom i gang.

Jo, de danske håndboldkvinder stemplede i den grad ind til en ny landsholdssæson, da de nedlagde de Frankrig.

Det lignede længe en komfortabel dansk sejr, men en dansk scoringspause på næsten 10 minutter i anden halvleg gjorde ondt. Frankrig kom helt tæt på, men i slutfasen havde danskerne det fornødne overskud til at trække sejren hjem.

Det var flot - og det var fuldt fortjent. Ingen tvivl om den sag.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen indledte kampen mod de franske verdensmestre med den formation, som gennem en længere periode har været hans foretrukne. Sandra Toft på mål, Trine Østergaard og Fie Woller på fløjene, Stine Bodholt på stregen, og en bagkæde bestående af Mette Tranborg, Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen.

I den ideelle verden ville Maria Fisker nok have banket kraftigt på til en startplads på venstre fløj, men Fisker er desværre fortsat skadet og ikke inde i billedet til EM-slutrunden i december i Frankrig.

Og de danske kvinder startede stærkt i begge ender af banen. Lad os tage defensiven først. Stine Bodholt og Anne Mette Hansen tog fra inde i midten, mens Stine Jørgensen og Mette Tranborg også var på stikkerne på de to backs - og så var der jo Sandra Toft inde i målet. Hun tog, hvad hun skulle og en hel del mere.

Angrebsmæssigt stemplede Anne Mette Hansen ind, og det man også sige, at Tranborg gjorde. Hun er altså farlig, når hun kommer i fart, men flere andre bød heldigvis også ind med kvalitet og masser af engagement. Lad os nævne fodrappe Trine Østergaard, Bodholt og i hvert fald også unge Kristina Jørgensen, der ikke er bleg for at gå på kassen, når hun får chancen.

Og så havde den franske træner Oliver Krumbholz set nok. Han smed timeout-kortet, da Danmark efter 20 minutters spil førte 10-6. Fejende flot dansk indsats, men opsangen fra Krumbholz havde altså bare ingen effekt.

Danmark var fortsat skarpest og mest afklarede i spillet og gik til pause med en komfortabel føring på 14-9 - og en håndfuld af de franske mål havde Allison Pineau endda sat ind på straffekast. Så jo, de danske kvinder ramte et højt niveau. Fejlfrit var det selvfølgelig ikke, når holdet kun har været samlet i tre dage, men publikum i Viborg var begejstrede og jublede med.

Det gjorde DHF-sportschef Morten Henriksen også. Han mener, at vi godt må have forventninger til de danske kvinder, når jagten på EM-succes går ind om to måneder.

- Jeg håber, at vi kan spille med, hvor det er sjovt. Det er målet. Man skal meget gerne kunne se, at vi er helt tæt på de bedste, sagde sportschefen.