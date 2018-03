EM-billetten er hjemme: De danske kvinder skal til Frankrig

HÅNDBOLD - EM-KVALIFIKATION: Hvad skal du lave fra slutningen af november og indtil midten af december?

Her er et forslag. Hvis du har interesse for kvindehåndbold, skal du naturligvis følge de danske håndboldkvinder kæmpe for at komme tilbage til verdenstoppen ved EM-slutrunden i Frankrig.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensens udvalgte bookede billetten lørdag, da Danmark hentede sejr nummer fire på stribe i EM-kvalifikationen. I Aarhus blev Tjekkiet, der ellers har gjort en fin figur ved de to seneste slutrunder, nedlagt for anden gang på bare fire dage.

I onsdags i byen Plzen i Tjekkiet vandt Danmark med 26-21, mens sejren i returmødet i Aarhus kom til at lyde på mere beskedne 21-20.

Og lad det bare være sagt med det samme: Det blev aldrig en kamp, hvor man var lige ved at gå til af spænding. Danmark kunne tillade sig at lave fejl og tage forkerte beslutninger undervejs, men alligevel havde de rødhvide nogenlunde styr på begivenhederne og førte det meste af tiden med tre-fire mål - og det virkede som om, at danskerne kunne have stramme grebet yderligere, hvis der havde været behov for det.

Forsvaret stod fint med Stine Bodholt og Anne Mette Hansen inde i midten, mens Sandra Toft også var på mærkerne inde i målet. Toft nappede blandt andet to straffekast i første halvleg, inden hun tog plads på bænken og lod en ligeledes veloplagt Althea Reinhardt komme til.

Angrebsmæssigt gik det meste som vanligt igennem anfører Stine Jørgensen. Hun begyndte som playmaker, men blev hurtigt flyttet over på favoritpositionen som venstre back, da Klavs Bruun Jørgensen gav masser af spilletid til unge Mie Højlund, der til daglig spiller for Odense.

Hun kan helt sikkert blive et stort hit på landsholdet med tiden, og derfor gav det god mening at se hende i aktion i en overkommelig kamp mod Tjekkiet, men indsatsen var en pose blandede bolsjer.