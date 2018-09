Det store smil er fundet frem: Landsholdet er altid noget særligt for mig

Hun havde gjort det fint og været en stor profil i København Håndbold, selvom Anne Mette Hansen stadig blev kaldt "junior", men hun var overhovedet ikke klar over, hvad hun gik ind til, da selveste Györ i Ungarn ville have hende.

- Det har altid været noget særligt for mig at spille på landsholdet, og det er bestemt ikke blevet mindre nu, hvor jeg er i Ungarn til daglig. Det er fantastisk at komme hjem og være sammen med pigerne.

Men i denne uge er der altså fokus på træningsturneringen Golden League. Det er chancen for at vise sig frem med henblik på EM-slutrunden om to måneder i Frankrig.

- Og så er der det med at stå på egne ben og opleve en anden kultur. Det er også et stort plus. Jeg vil ikke pådutte andre noget, men det virker for mig.

- Men alligevel giver det mig rigtig meget hver eneste dag. Jeg træner med nogle af de allerbedste spillere i verden, og det gør, at du bare er 100 procent på hele tiden. Tiden i Györ har betydet, at jeg har fået mere hårdhed ind i mit spil, og så har jeg fået mere fut i fødderne, siger hun.

Anne Mette Hansen var med til at vinde Champions League i sidste sæson, men bagsiden af medaljen var været et længere skadesforløb, der blandt andet kostede deltagelsen ved VM-slutrunden i Tyskland i december sidste år, og masser af tid på bænken.

Allerøverste hylde

Anne Mette Hansen og også landstræner Klavs Bruun Jørgensen er udmærket godt klar over, at de får hænderne fulde i denne uge.

Der er næppe tvivl om, at der skal hentes præstationer ned fra den allerøverste hylde for at slå de franske verdensmestre, der som EM-værter må formodes at være meget motiverede, og så venter frygtindgydende Norge også lige om hjørnet.

- I mine godt tre år som landstræner har jeg stort set arbejdet med den samme trup, og det håber jeg, at man kan se. Jeg vil ikke gå ud at love, at vi slår Frankrig og Norge, men jeg håber i hvert fald, at vi er tæt på dem rent styrkemæssigt.

Klavs Bruun Jørgensen forventer, at hans hold dækker godt op og formår at komme afsted i kontrafasen.

- Vi har to rigtig dygtige keepere (Sandra Toft og Althea Reinhardt, red.), og det skal vi forsøge at udnytte. Jeg synes faktisk også, at vores defensiv generelt har set godt ud.

Den vurdering er landsholdsanfører Stine Jørgensen enig i.

- Jeg håber, at aftalerne sidder der, men vi glæder os alle sammen til at blive testet maksimalt. Det handler om at lægge lag på.

Men angrebsmæssigt har det haltet tidligere, og det kan også blive udfordringen mod Frankrig, der traditionelt dækker rigtig godt op og holder modstanderen i omegnen af 20 mål.

Det er så her, at Anne Mette Hansen kommer ind i billedet.