Denne gang vil KIF ikke bare være fyld i slutspillet

KOLDING: - Jeg er absolut meget glad. Og også lettet og stolt. Vi er i slutspillet og landede på en sjetteplads, så det er fremgang i forhold til sidste år.

KIF-træner Lars Frederiksen var et stort smil efter onsdagens sejr på 29-23 over Skanderborg, der sikrede KIF en plads i slutspillet på grundspillets sidste dag.

KIF spillede godt gennem det meste af kampen, men nervøsiteten bredte sig blandt 3.714 tilskuere i Kolding, da gæsterne kom op på 19-20.

- De skulle op og stå på stolene, og så sluttede det hele, som det skulle. Nu kan vi glæde os til slutspillet, og det er en spændende gruppe, vi er kommet i, sagde Lars Frederiksen om parringen med GOG, BSV og Nordsjælland, der starter gruppespillet med henholdsvis 2, 1 og 0 point - KIF har også 0.

- Jeg er ikke utilfreds med, at vi er kommet i gruppe med Nordsjælland. Det er et hold, der har overrasket positivt, men det er også et hold, vi har slået. Vi har slået to ud af de tre hold, så det bliver spændende, siger han med henvisning til, at KIF også har slået GOG i Koldinghallen.

Så I bliver ikke fyld som sidste år?

- Nej, det kan jeg love, at vi ikke gør. Vi er med i det her slutspil for at se, om vi kan fravriste en af de andre semifinalepladsen, fastslog træneren.