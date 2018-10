Offensivt havde KIF problemer fra start med at få indspil til at ramme Alexander Morsten på stregen. Svenskeren var tilbage fra karantæne, men til gengæld måtte KIF så undvære Cyril Viudes. Det blev løst.

Målene peb ind om ørerne på målmændene fra begyndelsen, og Skjern havde især sat deres angreb ind ovre hos Andreas Flodman, der igen dækkede backposition og Irming, der løb ind fra back for at dække fløj. Det så sårbart ud, men det blev justeret effektivt.

Overlegne efter pausen

Bortset fra indspil til streg fungerede KIF's spil fint allerede inden pausen. Faktisk så fint, at de fire gange havde muligheden for at komme foran. På femte mulighed lykkedes det. Matthias Thynells fjerde scoring gav gæsterne en føring på 12-11. Egentlig utroligt, at KIF fik den føring i betragtning af, at Rickard Frisk først efter 19,21 minutter reddede sin første bold. Björgvin Pall Gustavsson i Skjern-målet fik også kun fat i et par bolde, inden Emil Nielsen afløste ham.

Skjern har en hjemmekamp i Champions League mod Mikkel Hansens og Henrik Tofts Paris på søndag. Det skal nok ses i det lys, at den tidligere landsholdstrio bestående af Thomas Mogensen, Kasper Søndergaard og Anders Eggert begyndte på bænken. Værterne spillede med hele sin bredde i truppen. En bredde, KIF ikke besidder, og det stod næsten skrevet, at det ville blive afgørende i anden halvleg. Det blev det aldrig. De få undertippede KIF'ere var klart bedre end de mange Skjern-stjerner.

Det var dårligt til at fatte, hvad der skete efter pausen.

Men hvad der end skete, var det præcis, hvad KIF havde brug for.