Boysen anbefaler: Disse kampe skal du se i tv

Boysens VM

Rasmus Boysen er professionel håndboldspiller hos Ribe-Esbjerg HH.



Han har en fortid hos TM Tønder, Skjern og på det danske ungdomslandshold.



Den 26-årige ringkøbingenser følger dansk og international håndbold i alle døgnets timer.



Han har under VM sagt ja til at agere ekspert og giver her sit bud på en række spillere, der er værd at lægge mærke til under VM-slutrunden i Danmark og Tyskland.