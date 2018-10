Augustinussen har fundet fokus og harmoni i Skjern

Sebastian Augustinussen forlod KIF til fordel for Skjern. Onsdag møder han for første gang sin tidligere klub på sin nye hjemmebane.

SKJERN: Uden for banen har Skjern gennem flere sæsoner været den diametrale modsætning til KIF.

Mens der har været sene lønudbetalinger og evindelig snak om økonomi i Kolding, har der været rimeligt stille og fokus på spillet i Skjern.

Onsdag aften mødes de to rivaler for første gang i denne sæson, og for første gang går Sebastian Augustinussen på banen til et Skjern-KIF-møde iført den grønne Skjern-trøje. For mesterholdet Skjern mod et KIF-hold, der søger efter sin nye identitet.

- Jeg er rigtig glad for mit valg. Det er en spændende gruppe, jeg er kommet i, og det er en spændende rolle, jeg har fået. Det er fedt at spille de store kampe i Champions League, siger Augustinussen, der glæder sig til mødet med sin tidligere klub.

- Jeg tænker, det er et spændende hold. Kasper Irming er en flot tilførsel til holdet, og jeg glæder mig utroligt meget til at møde dem og se, hvad de kan komme med. Jeg synes, de spiller noget flot syv mod seks, som vi har haft store problemer med. Vi skal være der 100 procent, for Skjern har altid haft det svært med Kolding, siger Augustinussen.

Han peger på organisationen uden for banen som den største forskel på Skjern og KIF.

- Det er nok den struktur, der er i Skjern Håndbold. En virkelig fantastisk struktur. Og den klarhed og styr på tingene, der er herovre, vil jeg nok mene, er den største forskel, mener han.

- Der er bare styr på det hele. Når vi spiller håndbold, er der bare koncentration på det. Det harmonerer bare sindssygt godt, at der er styr på alt det praktiske, så det er jeg rigtig, rigtig tilfreds med, fastslår han.