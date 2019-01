Antiklimaks i 2013: Da den danske tank var tømt i Barcelona

Tilbageblik: Danmark spillede en forrygende VM-slutrunde i Spanien i 2013.

Fra de første kampe i Sevilla over ottendedelsfinalen i Zaragoza til og med semifinalen i Barcelona var slutrunden et rent dansk triumftog. Europamestrene knuste Kroatien, og alt lå til rette for det første danske VM-guld i historien.

Måske var det ikke kun medierne, der blev for selvsikre. Måske havde en farlig følelse af uovervindelighed sneget sig ind i den danske trup. Og så ramte trætheden dagen før finalen mod værtsnationen Spanien.

Danmark havde spillet den sene semifinale i Palau St. Jordi på det olympiske bjerg i udkanten af Barcelona, og i betragtning af præstationen mod kroaterne, var der ikke noget at sige til, at de danske spillere havde svært ved at falde til ro på hotellet. Det var derfor nogle særdeles klatøjede danskere, der tog mod pressen allerede næste formiddag. Landstræner Ulrik Wilbek gjorde altid meget ud af pressens adgang til holdet, og her gjorde han ingen undtagelse.

Siden fortrød han, at han ikke gav spillerne lov til at blive på værelserne og få sovet ud. Tanken var tømt.

Dagen efter blev et kraftløst dansk hold blæst ud af banen. Spanien blev verdensmestre. Danmark har titlen til gode.

Den kan komme søndag aften. Landsholdet vendte hjem til Herning efter midnat og var til rådighed for pressen i 25 minutter inden træningen lørdag aften. Formentlig belært af den dyrebare lektion fra VM for seks år siden.