Ærgerlig landstræner: På en lidt bedre dag slår vi jo Norge

Det er aldrig fedt at tabe en håndboldkamp, men landstræner Klavs Bruun Jørgensen mente alligevel, at det var "okay", hvad der blev præsteret søndag aften mod Norge, selvom det blev til et nederlag på 25-20.

- Jeg savner en håndfuld mål, og så er der de brændte straffekast. Det er fortsat vores angrebsspil, som giver os de største udfordringer, vurderede landstræneren.

- Men forsvarsmæssigt er vi stærke. Jeg synes, at indstillingen var, hvor den skal være, så der er da bestemt mange gode ting at tage med videre.

Klavs Bruun Jørgensen er en af den opfattelse, at Danmark på en god dag godt kan slå eksempelvis Norge.

- Vi fik vist det høje niveau i kampen i torsdags mod Frankrig. Anden halvleg mod Polen var så mindre god, men med lidt omtanke i vurderingsspillet kunne det godt være blevet helt tæt mod Norge. Chancerne var der, og det er positivt.

Den udlægning var anfører Stine Jørgensen enig i.

- Det har været en god uge for os. Jeg ved godt, at vi vinder én kamp og taber to, men jeg synes, at vi er kommet videre. Jeg vil godt give Klavs (landstræner Bruun Jørgensen, red.) ret i, at vi har udfordringer omkring at lave mål nok. Det tror jeg, at vi kan arbejde os ud af. Vi er nogle på holdet, som simpelt hen skal gå noget mere på mål.

- Til gengæld er forsvaret jo virkelig godt.

Anføreren var en af de spillere, som naturligvis fik masser af spilletid i forbindelse med Golden League. Det gjorde Mette Tranborg også, og to nederlag i tre kampe har altså heller ikke slået hende ud.

- Overhovedet ikke. Vi har mulighederne for at spille lige op mod Norge. Det er måske det allerbedste hold i verden, så det er da ærgerligt, at vi ikke lige slår til, når chancerne er der.