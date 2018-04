75.000 gode grunde til at vinde nedrykningsspillet

Udefra set kan det nuværende nedrykningsspil godt mangle spænding. HC Midtjylland rykker ud, og dermed er der ikke noget at spille for. Men på ledelsesgangen hos SønderjyskE og Ribe-Esbjerg vil man ikke tage noget for givet, inden midtjyderne er distanceret. Derudover vil de også gerne have fat i pengepræmien på 75.000 kroner, der er til det bedste hold i nedrykningsspillet.

Optakt: Hverken Ribe-Esbjerg eller SønderjyskE rykker ud af håndboldligaen. Selvom ingen af holdene er sikre matematisk, kan de to hold kun komme i fare for nedrykning, hvis konkurstruede HC Midtjylland laver et regulært mirakel. Derfor kan mandagens kamp mellem de to sydjyske hold udefra set godt se ud til at mangle spænding og intensitet. Men det er langt fra tilfældet. På ledelsesgangen er der mange gode argumenter for at tage de resterende kampe seriøst. Vinderen af nedrykningsgruppen får 75.000 kroner. - Vi står i en situation, hvor vi som klub og hold har lyst til at revanchere os. Derfor bliver det blandt andet rigtig spændende at se, hvordan vi håndterer det her mod Ribe-Esbjerg. Derudover ville det være rigtig dejligt at vinde de her penge, siger Simon Lindhardt, der er sportsdirektør i SønderjyskE. Hos Ribe-Esbjergs sportschef, Sune Agerschou, er fokus i højere grad på overlevelse frem for en pengepræmie. - Hver eneste krone tjent, er en krone tjent. Og jeg vil ikke forklejne de 75.000 kroner, men de er ikke det afgørende. Det er mere betydningsfuldt, at vi forbliver i ligaen, siger sportschefen.

Optakt Håndbold, ligaen mænd, nedrykningsspillet



Mandag 19.00: Ribe-Esbjerg HH - SønderjyskE, Blue Water Dokken



Trupperne:



Hos Ribe-Esbjerg er Rasmus Boysen formentlig helt klar. Han var tvivlsom til seneste opgør i Skanderborg, men spillede en del af alligevel. Hos SønderjyskE forventes ingen ændringer i forhold til onsdagens pligtsejr over HC Midtjylland.



JV tipper: 27-25