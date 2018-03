38 år, 230 dage og tilbage som nummer et

Som 28-årig vandt Bo Spellerberg sin første af to EM-guldmedaljer med Danmark. I dag er han 38 år, landsholdet er fortid, og det samme er de spanske spilsystemer, KIF Kolding København flirtede med fra foråret 2016 til slutningen af sidste sæson. De spanske spekulationer under cheftræner Carlos Ortegas tid i Kolding kostede sidemanden Lukas Karlsson pladsen i KIF, men Spellerberg blev hængende.

Et sundt liv tilsat held

De ansatte i Koldinghallen hilser, når de går forbi. Spellerberg har været fast inventar på adressen, lige siden nogle af de nuværende holdkammerater gik i børnehave.

Men hvad er det, der gør, at han i en alder af 38 år og 230 dage kan være tilbage som nummer et på både topscorerliste og assistlisten i KIF-trøjen?

- Et eller andet sted lever jeg jo bare efter det. Det er stadig mit arbejde, så det forpligter selvfølgelig både i forhold til træning og hvile og også kost langt hen ad vejen. Altså, vi er jo ikke ude i ekstremer. Håndbold er stadig sådan, at det ikke er sådan, at man skal veje sin mad. Jo mere, man kan optimere sine ting, jo større chance er der også for, at man præsterer. Og så er der selvfølgelig også det med at undgå skader. Skaderne er altid lidt svært, og der har jeg måske også været lidt heldig, at jeg ikke har haft nogle store skader, og jeg har ikke noget nu, siger han.

- Jeg har måske været heldig, at jeg ikke har været disponibel for at få nogen af de der helt store skader. Hvad det præcis kan være, ved jeg ikke.

Det lyder som en fysiologisk forklaring. Men hvad så med motivationen? Når man nu en gang har prøvet at spille alle de store mesterskaber med landsholdet og har spillet lige op med de største klubber i Champions League?