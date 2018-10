Det bliver kampe, hvor SønderjyskE bliver mere boldbesiddende, og for alvor skal vise, at holdet har rykket sig siden starten på sæsonen, hvor man havde det så svært i netop den slags kampe. 1-1 mod Hobro, 0-1 i Esbjerg og 0-1 mod AGF.

Sådan sagde Claus Nørgaard efter nederlaget mod FC Nordsjælland til bold.dk . Det har han også ret i, og SønderjyskE har set bedre ud over den seneste periode med blandt andet en sejr på Brøndby Stadion, et point mod FCM og en solid arbejdssejr mod Fredericia i pokalen.

Ekstremt tæt midterfelt

Det er også nu, at der skal tages nogle spring fremad i tabellen, hvis målet om mesterskabsslutsspillet fortsat skal være realistisk. Der er ganske vist kun tre point op til 6. pladsen, men feltet er enormt tæt med kun tre point mellem nr. 6 og nr. 13, og SønderjyskE har hele sæsonen hængt fast i den nederste del af det felt. Det kan kun et par sejre i træk ændre på.

Fredagens modstander fra Vejle startede sæsonen stærkt med en sejr over Hobro og et point ude mod Brøndby, men netop den uafgjorte kamp blev også den første i en serie af otte kampe i streg uden sejr, inden holdet slog EfB 1-0 for knap to uger siden. I sidste weekend blev det til 1-1 mod Randers.

SønderjyskE må tage favoritværdigheden på sig fredag og flere gange i den kommende periode. Om holdet har rykket sig, vil tiden vise. En vigtig periode venter.