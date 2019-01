Tilfreds Glen Riddersholm: Hårdt arbejde og mange fine momenter

Den nye SønderjyskE-træner var fint tilfreds efter 2-1-sejren i Esbjerg, hvor cheftræner John Lammers til gengæld mente, at hans hold havde kigget lige lovlig meget fodbold.

REAKTIONER: Man skal ikke overvurdere resultatet af en træningskamp, men Glen Riddersholm var nu alligevel ganske godt tilfreds efter sin første kamp i spidsen for SønderjyskE.

- Der var helt bestemt mange positive ting. Jeg synes generelt, at der blev arbejdet hårdt, og det er en god ting. Og så var der mange fine momenter, og derudover så vi også, at vi har nogle stærke individualister på vores hold, som også bidrager til kollektivet, vurderede Glen Riddersholm.

- Det er altid godt at vinde, og vi fremstod som en stærk enhed, så det kan vi bestemt bruge fremadrettet.

I Esbjerg-lejren mente træner John Lammers også, at det havde været en ganske god træningskamp, men han kunne nu godt have ønsket sig noget mere aggressivitet hos sit hold.

- Jeg synes, at man kunne se, at det var den første af en række træningskampe. Spillerne har trænet hårdt, så der var måske ikke så meget overskud, som vi er vant til at se.

- I det meste af første halvleg kiggede vi lidt for meget fodbold. Vi fik ikke presset dem tilstrækkeligt.