Svenske medier spekulerer i Michelsen-fyring

En lokalavis mener at vide, at Jakob Michelsen bliver fyret i Hammarby. Et landsdækkende medie kender rygtet, men vurderer, at han bliver i Stockholm-klubben.

Det er lokalavisen Nerikes Allehanda, der mener at vide, at Hammarby overvejer at skifte Michelsen ud med Alexander Axén, der blandt andet har været træner fem år i Örebro - hvor lokalavisen Nerikes Allehanda kommer fra.

Flere kandidater i spil

Netop SportExpressen, der er en af de store sportsmedier i Sverige, skriver, at Hammarby overvejer at fyre Michelsen, men at klubben "endnu ikke har taget en afgørelse i sagen". Klubben kigger ifølge mediet på flere mulige kandidater og skulle angiveligt have interviewet flere af dem.

Mediets fodboldekspert Daniel Kristoffersson skrev dog for en måned siden, at det er usandsynligt, at Hammarby skiller sig af med Michelsen efter bare én sæson i Stockholm-klubben.

- Der går varme rygter om, at Jakob Michelsen bliver fyret i Hammarby. Jeg tror ikke på det. Dels vil det være for dyrt at fyre ham nu. Dels vil det se dumt ud at fyre danskeren allerede nu. Især taget i betragtning af alt den snak, der har været om, at det var i 2018, at Hammarby skulle løfte sig. Derimod bliver snoren kort for Michelsen i næste sæson, lød ekspertvurderingen.