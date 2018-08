Statistik og tørre tal før SønderjyskE-Vendsyssel

FODBOLD: SønderjyskE har brug for en sejr, når oprykkerne fra Vendsyssel kommer til Haderslev fredag aften.

Første superligamøde Det er første gang, SønderjyskE og Vendsyssel krydser klinger i superligaen. Holdene fra hver sin ende af Jylland - Haderslev og Hjørring - har dog mødt hinanden to gange i pokalturneringen. I efteråret 2012 vandt SønderjyskE 4-0 over det daværende FC Hjørring. Conor O' Brien bragte gæsterne foran, inden Bjørn Paulsen scorede hattrick på 28 minutter. Sidste efterår mødtes de to hold igen i pokalturneringen, hvor SønderjyskE vandt 2-1 på to scoringer af Troels Kløve. Emmanuel Ogude havde udlignet for Vendsyssel i første halvleg.

Vind hjemmekampene SønderjyskE har blot vundet en ud af 11 udekampe i superligaen i 2018, hvilket understreger vigtigheden af at vinde hjemme i Haderslev. De to forestående hjemmekampe mod Vendsyssel og Hobro bør give to sejre. Med udebanestatistikken in mente er det vanskeligt at forestille sig en stor pointhøst i de kommende udekampe mod FCK, Brøndby og Nordsjælland.

Fire mål i fem kampe SønderjyskE har blot scoret fire mål i fem kampe, og tre gange har holdet forladt banen uden at score. Det har resulteret i de tre nederlag på 0-1. Mart Lieder, Mads Hvilsom, Christian "Greko" Jakobsen og Kees Luijkx har scoret sønderjydernes mål.

Vendsyssel godt fra start Oprykkerne fra Vendsyssel er i gang med den første sæson som superligahold, og Hjørring-holdet er kommet fint fra start. Holdet indtager sjettepladsen med syv point efter fem kampe. To sejre, en uafgjort og to nederlag indfrier nok de mest optimistiske tilhængeres forventninger. Det er dog værd at bemærke, at oprykkernes to sejre kom i de to første kampe, hvor holdet vandt 3-2 hjemme over OB og ude mod EfB. Siden har holdet blot scoret et enkelt mål i hjemmekampen mod Vejle sidste fredag. Den endte 1-1.