Hos SønderjyskE er man godt tilfreds med sommerens transfervindue, og man går derfor ind til transfervinduets sidste dag med ro i maven. Sportschef Hans Jørgen Haysen vurderer, at det er fifty-fifty, om man kommer til at gøre yderligere.

Transfervindue: Fredag aften klokken 23.59 lukker transfervinduet for superligaklubberne, og der kan ikke hentes spillere under kontrakt før til januar. Det er en af årets travleste dage for agenter og sportschefer, men sportschef hos SønderjyskE Hans Jørgen Haysen går ind til dagen med ro i sindet.

- Som jeg hele tiden har sagt, må vi se, om der dukker noget vanvittigt spændende op, som vi skal agere på. Ellers lever vi også rigtig fint med den trup, vi har. Samtidig har vi stadig et par stykker, som vi kigger på, om de kan få noget andet græs under fødderne, fortæller Hans Jørgen Haysen.

Er sandsynligheden størst for, at der kommer til at ske noget eller ikke at ske noget?

- Det er lidt fifty-fifty. Der er blandt andet lidt henvendelser på nogle af dem, som vi gerne vil have ud på græs andre steder, men det er ikke konkret endnu. I forhold til tilgange har vi nogle ting i kikkerten, som vi må se, om det kan lade sig gøre. Men hvis vi gør noget, så skal det være en spiller, som kan forstærke os nu og her.

I forhold til mulige tilgange fortæller Hans Jørgen Haysen yderligere, at det specielt er i offensiven, at man stadig holder øje med markedet. Det kunne både være en offensiv midtbanespiller eller en angriber, hvor SønderjyskE også har set lidt tynde ud hidtil i sæsonen, når man har skullet satse offensivt.