SønderjyskE-lejr: Vi kæmpede dem ned

SønderjyskE-lejren var glade for, at det simple spil gav pote i kampen mod Vendsyssel. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Spillere og træner var efter kampen mod Vendsyssel lettede over, at man igen fik en sejr i hus efter to nederlag i træk. Tilgangen var mere simpel, og det vil man holde fast i.

Sejr: Det var en stor forløsning for SønderjyskE, da man fredag aften fik tre point mod Vendsyssel efter to nederlag i træk. Specielt kampen mod EfB havde gjort ondt, og derfor var det ekstra vigtigt for holdet at få revancheret sig mod en anden oprykker. Det betød blandt andet en formationsændring til en 4-2-3-1 i stedet for 4-4-2. Cheftræner Claus Nørgaard begrundede efter kampen ændringen på følgende måde: - Vi ville give Mart mere plads oppe foran til at løbe i rum, og så ville vi gerne have nogle mellemrumsspillere ind, når vi spillede lidt mere på lange bolde. En sejr giver jo altid træneren ret, og han var efter kampen også godt tilfreds med formationsændringen og den ændrede taktik med fire nye i startopstillingen og mere fokus på fight og lange bolde. - Vores tilgang var, at vi skulle kæmpe dem ned. Så vidste vi, at chancerne nok skulle komme i 2. halvleg, og det gjorde de også.