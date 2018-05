SønderjyskE-anfører: Vi har svinget for meget

Marc Pedersen godkender sæsonen efter en ottendeplads, men ærgrer sig over, at SønderjyskE ikke kunne gå hele vejen mod Europa.

FODBOLD: Med en sejr på 2-0 i Haderslev er det AGF, der på fredag kan tage til Parken i København og spille om en Europa Cup-plads mod FCK. SønderjyskE-spillerne kan i stedet blive hjemme og tage en tur i Damparken. Vejret skulle blive fint til det.

Resultatet af tirsdagens hjemmekamp mod AGF sender SønderjyskE på sommerferie. Det ærgrede anfører Marc Pedersen, som dog erklærede sig tilfreds med den ottendeplads, sæsonen endte med.

- Vi har en målsætning, der hedder top 10, så det er godkendt. Men det er klart, at når man står i de her kampe, så havde man da håbet på at gå hele vejen, sagde Pedersen efter kampen.

Hans humør havde været bedre. Forståeligt.

- Vi har svinget for meget i løbet af sæsonen, og det er pisseærgerligt. Hvis vi havde vidst, hvordan vi kunne gøre noget ved det, så havde vi gjort det, konstaterede anføreren, som ikke ville sætte et mål for næste sæson.

- Alle vil gerne i top seks, men den officielle udmelding tager vi, når vi starter op igen, lød det kortfattet.

SønderjyskE spillede en klart bedre kamp end i lørdagens 2-2 i Aarhus, var gæsterne, der var skarpe foran mål.

- Det var i hvert fald mere lige, end det var sidst, lad os sige det sådan, sagde Marc Pedersen om sit holds præstation, inden han satte ord på, hvorfor det ikke var nok.

- Det lykkedes jo ikke at sparke den ind. Sådan som jeg ser det, så havde begge hold lige mange chancer, indtil de får det røde kort, og derfra er det kun os, der skaber noget. Så det er sgu lidt bittert. Får vi lavet en enkelt pind der til sidst, så er jeg sikker på, at de ville blive endnu mere nervøse, end de var i forvejen.

Inden kampen offentliggjorde SønderjyskE, at Johan Absalonsen vender tilbage til klubben efter et ophold i australske Adelaide, og han slutter sig i juli til truppen sammen med den hollandske angriber, Mart Lieder.

- Nu kender jeg ikke så meget til den kære hollænder ud over, at han har lavet en masse mål. Johan kender jeg rigtig godt, og det lyder rigtig godt, sagde Marc Pedersen.