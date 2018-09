Sønderjysk pokalsejr: Så kom første mål fra Bah

Alexander Bah har vist sig som et godt indkøb i SønderjyskE. I pokalsejren over Fredericia åbnede han sin målkonto.

FODBOLD: Han har allerede taget tilløb til at blive lidt af en publikumsyndling, og nu har Alexander Bah også scoret sit første mål i SønderjyskE-trøjen.

- Det betyder meget, at jeg kan vise, at jeg også kan score mål. Jeg ved godt, det er noget af det, jeg skal bygge på med. Men så længe jeg føler, at jeg kan bidrage til holdet, som jeg synes, jeg har gjort, så er det vigtigst, sagde Bah, der afgjorde kampen med sit mål til 2-0.

- Som offensivspiller vil du gerne score mål og lave assists, så jeg er glad for at få hul på bylden, og jeg håber, der kommer mere, smilede Bah.

Han kom til SønderjyskE fra HB Køge i 1. division, og han har mærket, at kroppen bruger længere tid på at restituere efter kampen på et højere niveau.

- Der er højere tempo og hårdere dueller, så mine ben kan godt mærke, at jeg er kommet til SønderjyskE, men jeg synes, det er dejligt, og jeg tilvænner mig hurtigt. Det er bare fedt.

Og hvis man tror, Bah bare vil have så nem en modstander som muligt i næste runde, tager man fejl.

- Nu ved jeg ikke helt, hvem der er gået videre, men jeg vil gerne spille mod de bedste hold i Danmark. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Det gør mig ikke noget. Det, synes jeg, er nogle fede kampe, lyder den offensive melding fra offensivspilleren.