Skader begrænsede SønderjyskE-træners muligheder

REAKTIONER: Søren Frederiksen erstattede Rasmus Vinderslev i en offensiv satsning fra SønderjyskE-træner Claus Nørgaard, men ellers var træneren hæmmet i sine muligheder for at jagte sejren i 0-0-kampen hjemme mod FC Midtjyllands ti mand.

- Når man skifter to midtstoppere bryder det rytmen både i forhold til vores spil og i forhold til vores base. Derudover vil vi gerne bruge udskifterne mere konstruktivt, fordi vi vil, og ikke fordi vi skal, sagde Nørgaard efter kampen.

Allerede da han sendte Søren Frederiksen på banen, havde han en plan for en yderligere satsning, der blev forhindret af skaden til Kees Luijckx.

- De blev så lukket ned dér. Det kunne have været at sætte en angriber mere ind eller bare sætte en frisk mand ind på én af de offensive positioner, sagde Nørgaard, som måtte erkende, at gæsternes 10 mand spillede lige op med hjemmeholdets 11.

- Når man kommer ind og har spillet i overtal gennem det meste af kampen, er man som regel skuffet, og det er spillerne også, men det er også med en vis anerkendelse af, at hvis de havde spillet sådan her med 11, så er de rigtig gode, mente SønderjyskE-træneren.

- For det første rammer det os, at vi ikke kan udskifte mere, end vi kan, og derudover synes jeg, Midtjylland gør det godt. De stresser os og presser os, og så synes jeg lige, vi mangler det sidste initiativ og kølighed. Og vi mangler at sætte de sidste pasninger sammen til at spille os op på deres halvdel. Derfor fik de også for mange standardsituationer, som brød rytmen for os, erkendte han.

Træneren roste målmand Sebastian Mielitz for de redninger, der trods alt sikrede værterne det ene point, og så bekymrede han sig over skaderne hos sine forsvarsspillere med udsigten til en vanskelig pokalkamp i Fredericia på onsdag.

- Marcs, tror jeg ikke, er så alvorlig. Kees vred lidt. Det må vi kigge på, når vi får lidt is på, og han er blevet behandlet.

- Et godt 1. divisionshold på udebane kan næsten ikke blive dårligere lodtrækning. Så det er en svær kamp, og vi vil gerne stille stærkest muligt, men vi har også en bred trup, vi kan bringe i spil. Vi må se i morgen, hvordan vi kan mønstre tingene til på onsdag.