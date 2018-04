Reportage fra Flensborg: Fodboldfeber i håndboldbyen

Håndboldbyen Flensborg har nu fået et fodboldhold, der er ved at være med der, hvor det er sjovt. Nordtyskerne har en realistisk chance for at rykke i 3. Bundesliga, og lige om lidt kan Bayern München komme på besøg. Men så mangler SC Weiche Flensburg 08 et ordentligt stadion at spille på.