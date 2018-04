Rafael van der Vaart: Jeg ville elske at spille for Esbjerg

Den tidligere verdensstjerne håber meget på, at han efter sommerferien får mulighed for at spille en sæson i EfB.

Den opsigtsvækkende melding og mange andre spændende ting fortæller Rafael van der Vaart meget mere om i et stort interview med JydskeVestkysten, der bliver bragt i Magasinet i søndagsudgaven.

- Min tid i FC Midtjylland har slet ikke levet op til forventningerne, og nu er det snart forbi. Jeg elsker stadig at spille fodbold, og mit håb er, at jeg får mulighed for at spille i hvert fald yderligere en sæson, fortæller 35-årige Rafael van der Vaart, der har en lang og meget glorværdig karriere bag sig.

Det hele begyndte i Ajax Amsterdam, hvorefter karrieren har bragt ham til store klubber som Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham og Betis Sevilla.

Men nu lakker det mod enden - og EfB måtte altså gerne være sidste stop på den lange rejse.

- Jeg kender den sportslige ledelse i klubben, og jeg er helt sikker på, at de har mit nummer, siger Rafael van der Vaart, der naturligvis håber på, at EfB rykker op i superligaen, men det er på ingen måde altafgørende for ham.

- Jeg har været heldig at prøve meget i min karriere, og jeg er sikker på, at jeg stadig kan bidrage og også være med til at give unge spillere et råd og et skub i den rigtige retning.

Rafael van der Vaart bor i en lejlighed i hjertet af Esbjerg med med kæresten Estavana Polman, der siden 2013 har været stjernen hos håndboldkvinderne i Team Esbjerg.

Parret mødte hinanden for godt to år siden og har sammen datteren Jesslyn.

- Jeg tænkte bare "wauw", da jeg første gang så et billede af "Essie".