Mestrenes femte sejr på stribe: Bayern gør klar til angreb på Dortmund

Stor sejr over Frankfurt giver fornyet tro på mesterskabet hos Bayern München. Sportschefen roser træneren, der erkender, at den første tid i klubben har været hård.

- Vi har en hjemmekamp mod Dortmund i april, og så er det kun tre, sagde træner Niko Kovac til tv-stationen ZDF lørdag aften, inden han - formentlig for ikke at virke alt for kæk og Bayern München-selvsikker - skyndte sig at tilføje:

For første gang i alt for mange år er der nemlig reel spænding om mesterskabet. Paradoksalt nok, fordi det tidligere så suveræne mesterhold Bayern München omsider har fundet formen.

Selv om alle officielt stod bag Niko Kovac, synes det uomtvisteligt, at hvis Bayern ikke få dage senere havde slået Benfica aldeles overbevisende med 5-1 i Champions League, havde det været svært at give træneren ret meget mere snor.

Der stod ellers malet krise over hele klubben for ret præcis en måned siden, da det kun blev til 3-3 hjemme mod oprykkerne fra Fortuna Düsseldorf.

Samtaler har virket

Som Niko Kovac nu også er.

Efter kampen erkendte han gerne, at det første halve år i Bayern München har været både hårdt og lærerigt.

- Jeg synes nu nok, at medierne har gjort vores problemer større, end de i virkeligheden har været, men det er jo bare sådan i Bayern München, at hvis du vinder, er alt, som det skal være, hvis du ikke vinder, er alt galt. Men det har været hårdt, og jeg kan mærke, at jeg virkelig trænger til pause nu, sagde Niko Kovac, der på vej ind i 14 dages vinterferie fik rosende ord med på vejen af sportschef Hasan Salihamidzic:

- Selv om Niko kendte klubben i forvejen, kræver det bare noget tilvænning at være træner i Bayern München. Han har arbejdet hårdt, han har lært meget, og nu præsterer han, som vi havde håbet og forventet, sagde Hasan Salihamidzic, mens bestyrelsesformand Karl-Heinz Rummenigge over for tv-stationen Sky forklarede, at det havde været nødvendigt med adskillige samtaler, da resultaterne var dårligst.

- Vi havde samtaler med både spillerne og med Niko, og det har gjort, at de er rykket tættere sammen. Holdet og træneren er igen en enhed, sagde Karl-Heinz Rummenigge, der ser frem til det, han kalder en "emotionel forårssæson".

Det kan det meget vel blive.

I hvert fald tyder alt på, at det bliver den tætteste og mest spændende forårssæson i mange år. Og sæt allerede nu kryds ved datoen 6. april - Bayern München-Dortmund - måske mesteren bliver kåret den dag.