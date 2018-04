Live klokken 17: Vinder KoldingQ sin første pokal?

Fodbold: Der bliver folkefest i Kolding, når byens bedste kvindehold tager imod Brøndby IF til årets pokalfinale. Det er KoldingQ's største kamp i historien og første mulighed for at vinde en pokal.

Brøndby er på forhånd favoritter, og har deltaget i hver pokalfinale siden 2010, hvor de også har vundet alle på nær en enkelt.

KoldingQ viste dog så sent som i lørdags, at det sagtens kan spille op mod Brøndby. Her blev det københavnske hold slået med 4-1 på hjemmebane. Også i de to kampe i efteråret viste KoldingQ, at det kan ramme et højt niveau. Begge kampe endte uafgjort. Dermed er KoldingQ det eneste hold, der ikke har tabt til Brøndby i denne kamp.

Kampen fløjtes i gang klokken 17, og du kan følge med direkte herunder.