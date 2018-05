Kom tæt på superligadommer fra Varde: Elsker fodbold og skummer fløden i Europa

I tre et halvt år har Jørgen Daugbjerg Burchardt fra Varde dømt i superligaen. Selv om det kun er et deltidsjob at være dommer i Danmark, fylder dommergerningen minimum halvdelen af hans hverdag. Da Burchardt tog dommerkortet for 20 år siden, var målet at komme i superligaen, men i dag er han nået videre og dømmer også internationale kampe, og det er her, de rigtig store oplevelser kommer. Selv om dommere kun bliver husket for fejl og dårlige kampe og sjældent huskes, når de gør det godt, elsker vardenseren at være dommer og gør det på grund af sin store kærlighed til fodbold. Kom med i dommerens omklædningsrum og få et indblik i en superligadommers hverdag.