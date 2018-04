KoldingQ's træner før historisk kamp: Skal vende os til presset i pokalfinalen

Men på banen har KoldingQ flere gange vist i sæsonen, at de sagtens kan spille op imod forhåndsfavoritterne fra Brøndby. De to hold mødtes så sent som i lørdags, hvor Kolding tog en sikker 4-1 sejr på hjemmebane.

Optakt: For første gang i historien har KoldingQ mulighed for at vinde en pokal. Det sker, når holdet fredag eftermiddag tager imod Brøndby i pokalfinalen. 10.000 gratisbilletter er uddelt, og klubben håber på stor opbakning til den største kamp i klubbens historie.

Vi ramte en god dag i lørdags, men det er ikke så tit, at man slår Brøndby to gange på en uge. Sejren kan give os lidt overskud, alt efter hvordan kampen kommer i gang. Men jeg synes, at vi har styr på dem i spillet, så vi skal koncentrere os om alt uden for banen.

kvindernes pokalturnering, finaleKoldingQ - Brøndby IFDR3Derudover liveopdaterer JydskeVestkysten fra kampen direkte på www.jv.dk KoldingQ slog i semifinalen Odense Q samlet med 5-2 over to kampe. Inden da havde holdet slået Hillerød 9-0, Vildbjerg 4-2 og Bramming/Årre 7-0.Brøndby slog i semifinalen VSK Aarhus med samlet 5-0 over to kampe. Inden da havde holdet slået Fortuna Hjørring 4-3, Sundby BK 4-0 og Ballerup-Skovlunde 2-0.

Ændrede planer

For at undgå at truppen bliver for påvirket af kampens vigtighed, gør klubben også meget for at skærme spillerne for de ting, der foregår uden for banen. Spillerne skal i stedet koncentrere sig om kampen og spille godt.

Den store hype får dog træneren til at ændre på planerne op til kampen.

- Vi mødes lidt tidligere end normalt og spiser brunch sammen. Derefter går vi en tur i skoven, så vi kan få snakket kampen igennem. Vi har også haft et par stykker inde, der har oplevet de her store kampe, for at fortælle hvordan de håndterer sådan nogle kampe, forklarer Peter Pedersen.

KoldingQ råder dog også selv over spillere, der har oplevet helt store kampe. Blandt andet spillede målmand Stina Lykke EM-finale for kvindelandsholdet sidste sommer. Derfor har hun også fortalt om hendes oplevelser til truppen.

- Vi har i truppen snakket om, at det bare er en fodboldkamp. Det handler altid om at vinde, men her er der bare lidt ekstra med medaljer og en pokal. Men vi har løbende haft en snak om, hvad vi kan gøre for at have en god stemning i truppen. Men jeg kan lige så vel blive nervøs, som de andre. Det er ikke altid, at erfaring hjælper her, siger Stina Lykke.