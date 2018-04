Helt tæt på Rafael van der Vaart: Alt om storhedstiden, kærligheden og håbet om at spille fodbold i Esbjerg

Tag med på et hjemmebesøg hos hollandske Rafael van der Vaart, der på et tidspunkt var en af verdens bedste fodboldspillere. Det er han ikke længere, men han elsker stadig at spille fodbold, når han ellers får lov til det. For et par år siden faldt Rafael pladask for den hollandske håndboldspiller Estavana Polman, og derfor er han havnet i Esbjerg, hvor hun spiller. Det nyder han, og han håber, at han skal spille for EfB efter sommerferien.