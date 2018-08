Haysen vil ikke udelukke flere handler

SønderjyskEs sportschef Hans Jørgen Haysen er godt tilfreds med at have hentet den offensive tilgang, man ledte efter. Man vil dog fortsat have øjnene på markedet helt frem til, når transfermarkedet lukker 31. august.

Transfer: Tirsdag kunne SønderjyskE præsentere den længe ventede offensive tilgang i form af 20-årige Alexander Bah fra HB Køge. En spiller, som man havde haft kig på længe, men hvor det nu lykkedes at få enderne til at nå sammen. - Der er jo en part, der skal sælge, som det skal passe, og så skulle prisen også lige blive den helt rigtige, før det kunne lykkes. Jeg synes, at det er en god ting, at man har kunnet lide hinanden gennem længere tid, for så er chancen også større for, at man er et godt match, siger Hans Jørgen Haysen, sportschef i SønderjyskE. Det er en spiller, som Hans Jørgen Haysen forventer vil kunne gå ind på holdet ret hurtigt, og allerede måske i de kommende kampe kunne komme ind og få nogle minutter. Han understreger dog, at det selvfølgelig er trænerens beslutning. - Alexander er allerede i fuldt gear og har spillet to kampe i 1. division, hvor han har gjort det godt. Så han skal bare ind og byde sig til. Han er en ung mand, som allerede har prøvet meget med over 60 divisionskampe og diverse ungdomslandskampe, siger Hans Jørgen Haysen.

: Johan Absalonsen (Adelaide United), Alexander Bah (HB Køge), Mart Lieder (FC Eindhoven), Victor Smedsrud (U19), Teit Jacobsen (retur efter endt leje, HB Torshavn) Afgange: Mikael Uhre (Brøndby IF), Emil Scheel (Viborg FF), Simon Kroon (Östersunds FK), Sakari Mattila (kontraktudløb)