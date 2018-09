FODBOLD: Kolding IF leverede sent tirsdag aften en pokalsensation af de helt store med en sejr på 2-1 over Randers FC.

Hjemme på Kolding Stadion så det ellers ganske håbløst ud for det undertippede hjemmehold, da superligaklubben Randers FC bragte sig foran allerede efter seks minutter.

Det var Emil Riis Jakobsen, der bragte gæsterne foran 1-0.

Efter en halv times spil så det sidste håb om et uventet pokalresultat ud til at forsvinde for Kolding IF. Denis Fazlagic fik rødt kort, og så måtte værterne ellers spille resten af kampen i undertal.

Trods 10 mod 11 formåede Kolding IF at holde liv i kampen, og tre minutter før tid kom det første chok. Henrik Brodersen udlignede og tvang pokalkampen ud i forlænget spilletid. Her skulle man så tro, at hjemmeholdet fra tredjebedste række løb tør for kræfter.

Det gjorde de nok også, men holdet har i skikkelse af Rune Nautrup en angriber, der ved, hvor målet står. Efter 107 minutters spil scorede anfører Nautrup det, der skulle vise sig at blive sejrsmålet.

Kolding IF kæmpede og kæmpede for at holde 2-1-føringen, og i målet var Jens Rinke gang på gang redningsmand. Efter 121 minutters spil - langt størsteparten i undertal - kunne hjemmepublikummet og spillerne fejre den massive pokalsensation mod superligamandskabet.