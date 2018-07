Transfer: Finske Sakari Mattilas kontrakt med SønderjyskE udløb for en måned siden, og nu har midtbanespilleren fundet en ny klub i Norge. Her skal han hjælpe Frederikstad FK med at rykke op i den næstbedste række. I øjeblikket ligger det nummer to i den tredjebedste række. Det store mål er dog at komme tilbage i den bedste række.

- Min seneste kamp ligger længe tilbage, men jeg har været i træning i lang tid nu. Nu er målet at få nogle kampe, og jeg takker klubben for den tillid, den har vist mig, siger Mattila til klubbens hjemmeside.

For to år siden skiftede finske Sakari Mattila til SønderjyskE fra engelske Fulham. Dengang forventede Hans Jørgen Haysen, at det var en spiller til startopstillingen, som SønderjyskE havde hentet.

Sådan så det også ud. I efteråret var han mest indskifter, men i foråret 2017 nåede han en række kampe fra start, inden en korsbåndskade satte ham ud af spil i et år. I dette forår trænede han igen fuldt med, men Mattila fik ingen kampe. Samlet blev det til 21 kampe for SønderjyskE.