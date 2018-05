Finalen i 1981: Da Liverpools Kennedy blev konge af Europa

Midt i Liverpool FC's storhedstid med stjernespillere på stribe var det en venstre back, der afgjorde to mesterholdsfinaler. Alan Kennedy var helten, da englænderne for 37 år siden slog Real Madrid i mesterholdenes europæiske finale i Paris. Vi tager de historiske briller på inden lørdagens nye finalemøde mellem de to europæiske mastodonter.

26. maj, 1981. Scenen er Parc des Princes i Paris. Det er finalen i mesterholdenes Europa Cup. 48.360 tilskuere har øjnene rettet mod Liverpool FC's Terry McDermott. Han står med bolden i hænderne dybt nede i banen ved sidelinjen i Liverpools venstre angrebsside. Klar til at tage et indkast. Liverpool har haft de fleste chancer mod Real Madrid, der på sin side også har haft muligheder for at score kampens første mål. Midtbanespilleren McDermott ser sin holdkammerat fra Newcastle-tiden, Alan Kennedy, overraske Real Madrid-forsvaret med et hurtigt fremstød og kaster bolden mod ham. Venstrebacken smutter forbi en overrumplet forsvarsspiller, og trods den spidse vinkel lykkes det at sparke bolden forbi Agustin Rodriguez i Real Madrid-målet med venstrebenet. Bolden stryger i nettet ved den fjerneste målstolpe. Kennedy fortsætter sit løb 10-15 meter ned bag målet og ned mod de indhegnede Liverpool-fans. Angriberen David Johnson kommer løbende til og løfter sin 26-årige holdkammerat op i triumf. Parc des Princes er eksploderet i en rus af rød ekstase. I finalens resterende otte minutter er Liverpool tættere på 2-0, end Real Madrid er på en udligning. For femte år i træk vinder en engelsk klub mesterholdenes Europa Cup. Det, der i dag hedder Champions League, selv om Liverpool slet ikke var engelske mestre, da de vandt turneringen i 2005. Men dengang i 1981 var Liverpool mestre. Det var i klubbens storhedstid. Og Liverpool havde også vundet pokalen med de store ører i 1977 og 1978, inden landsmændene fra Nottingham Forest tog over i de følgende to sæsoner.

Fakta Finalen i 1981Liverpool-Real Madrid 1-0 (0-0)



Mål: 1-0 Alan Kennedy (82.)



Holdopstillinger



Liverpool:



Ray Clemmence - Phil Neal, Phil Thompson, Alan Hansen, Alan Kennedy - Ray Kennedy, Sammy Lee, Graeme Souness, Terry McDermott - Kenny Dalglish (85. Jimmy Case), David Johnson



Real Madrid:



Agustin Rodriguez - Rafael Garcia Cortes (87. Francisco Pineda), Andres Sabido, Antonio Garcia Navajas, José Antonio Camacho - Vincente del Bosque, Angel del los Santos, Uli Stielike - Juanito, Santillana, Laurie Cunningham

En lokal Liverpool-anfører I 1981 var Phil Thompson som anfører den første Liverpool-spiller til at løfte trofæet igen. I 1977 og 1978 havde Emlyn Hughes båret anførerbindet, men han var draget videre til Wolverhampton i 1979. Liverpool var i årene under ledelse af den legendariske manager, Bob Paisley, dygtige til at få sendt profilerne videre, inden de mistede niveau. Så Phil Thompson, der også var med i 1978-sejren over Club Brugge, var ny anfører. På Liverpools officielle hjemmeside har han op til lørdagens 2018-finale mod Real Madrid udtrykt sin stolthed over, at han som indfødt scouser - kælenavn for Liverpool-indbyggere - kunne løfte trofæet som anfører. En ære, som overgik en anden scouser - Steven Gerrard - 24 år senere. I 1981 kunne Thompson sende det europæiske trofæ videre til en række medspillere, der i dag er helte og legender i fortællingen om Englands mest vindende klub. Deriblandt skotterne Kenny Dalglish, Alan Hansen og Graeme Souness - den ekstremt hårdtspillende midtbanemand - samt englændere som Phil Neal, Ray Kennedy og Sammy Lee. Den 32-årige landsholdsmålmand, Ray Clemmence, takkede af efter 14 år i klubben. Finalen i Paris blev hans sidste inden skiftet til Tottenham, men han er den dag i dag bredt anerkendt som den bedste Liverpool-keeper nogensinde. Hans afløser, Bruce Grobbelaar, vil de fleste huske for hans effektfulde klovnerier i straffesparkskonkurrencen i finalen tre år senere.