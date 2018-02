Endelig Superliga: Fem ting du skal holde øje med

4

Først gik storsponsoren og hovedaktionæren konkurs. Så fik de ansatte ikke løn, og alt administrativt personale blev opsagt. Og siden onsdag har spillerne kunne ophæve deres kontrakt. Det har fire spillere indtil videre benyttet sig af.

Så fremtiden ser i øjeblikket mørk ud for Lyngby. En afgørelse skal være fundet fredag aften, hvor en eventuel køber af klubben skal stå klar med 20 millioner kroner.

På søndag skal klubben efter planen åbne foråret med en hjemmekamp mod Brøndby. Men selv hvis klubben ikke er gået konkurs inden da, er kampen stadig i risikozonen for ikke at blive spillet. Der har ikke været tændt for varmen i banen og der er heller ikke penge til at hyre et vagtfirma til at holde tilskuerne sikre.

Hvis det ikke lykkes klubben at overleve, bliver de tvangsnedrykket to rækker og taberdømt de sidste kampe 3-0. Dermed ender klubben med at rykke ud af Superligaen og skal i stedet starte op i Danmarksserien. Derudover bliver der også en mindre nedrykningsplads for de andre hold at spille om.