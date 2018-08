Efter karrierestop: Stina Lykke får ny rolle i KoldingQ

Målmanden, der sidste sommer blev landskendt med kvindefodboldlandsholdet, fortsætter efter i KoldingQ som ungdomsansvarlig og vil indgå i målmandsteamet. Dette sker, efter hun i juni meldte ud, at hun stoppede karrieren for blandt andet at stifte familie.

Jobnyt: Stina Lykke meldte i juni ud, at hendes tid på banen var slut.

Men helt ovre med fodbold er det dog ikke for den rutinerede målmand. For eftertiden vil hun være at finde på sidelinjen i et nyt job som målmandstræner og ansvarlig for KoldingQ-ungdom.

Det er noget, der glæder cheftræner Peter Pedersen.

- Det er dejligt, at vores unge målmænd har lidt at læne sig op ad, og kan få lidt at vide, hvad det kræves at komme op på det niveua, hun har nået og fået de oplevelser, hun har fået. Det gavner kun de unge piger. Hende er vi rigtig glad for.

Stina Lykke vandt sidste sæson både bronze i 3F-ligaen og sølv i pokalen med KoldingQ. Desuden vandt hun sidste sommer sølv med landsholdet ved EM i Holland.