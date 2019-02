Giver det mening at tro, at man har en chance på udebane mod selveste Borussia Dortmund, når man kun kan spille 1-1 i Nürnberg?

Det gør det for Bremen-træner Florian Kohfeld. Selv om hans hold altså underpræsterede på det grusomste mod bundholdet i weekenden, tager han og holdet tirsdag til pokalkampen i Dortmund med stor tro på egne evner.

- Både jeg og spillerne var chokerede over det, vi præsterede i Nürnberg, men vi er også enige om, at det var en engangsforeteelse, siger Florian Kohfeld til sportsmagasinet kicker og tilføjer så, at han ikke tror, at topholdet har tænkt sig at skifte ret meget ud på sit hold.

- Vi har spillet for godt til, at de tør rotere, mener Bremen-træneren.

Og så alligevel.

Skal man tro hans kollega i Dortmund, Lucien Favre, bliver det ikke topholdets A-kæde, der tager imod tirsdag aften. Dortmund står over for en hektisk periode med otte kampe på 40 dage, og det har træneren tænkt sig at tage hensyn til.

- Jeg bliver simpelt hen nødt til at rotere, ellers ender jeg med at løbe tør for spillere, sagde Lucien Favre på mandagens pressekonference.