REAKTIONER: Alexander Bah vidste godt selv, at han havde spillet en rigtig god kamp, da han gjorde status efter 3-0 over Vejle.

Det lignede karrierens hidtil bedste kamp for Bah.

- Ja, det er det nok. Det er i hvert fald den, hvor jeg har været mest afgørende. Men jeg synes stadig, at jeg havde nogle mangler i dag i forhold til nogle indlæg, men det må være den bedste kamp, sagde offensivspilleren, der blev købt i HB Køge i sommer.

- Jeg tror aldrig, jeg har været med i så mange afgørende aktioner som i dag ved at fremtvinge et rødt kort, et straffe og et mål, sagde Bah, der er begyndt at levere det, klubben har efterlyst.

- Jeg ved også godt, det er den her del, jeg skal bygge på mit spil, så det var rart, at det lykkedes i dag, sagde han.

Der kom farlige ting fra Bah inden pausen, men det var først i anden halvleg, han sammen med resten af holdet foldede sig ud.

- Vi fik snakket om, at vi skulle sætte vores pres anderledes ind, og vi fik lavet nogle små justeringer rent offensivt, som gjorde, at vi fik skabt nogle flere chancer, og det kunne man også se i anden halvleg. Jeg synes, det var en god snak, vi havde i pausen, sagde Bah.

Han fremtvang udvisningen af Viljormur Davidsen efter 20 minutter, og han mente, det røde kort var i orden.

- Jeg sprintede i dybden, og Marc (Pedersen, red.) spillede mig dér, og så tror jeg, det er Davidsen, som får taget mine ben, og han var sidste mand, og det var et godkendt rødt kort, synes jeg.

- Jeg føler, jeg har så meget fart på, så selv om jeg trækker væk fra mål, vil jeg stadig kunne nå at komme ind igen, så jeg synes ikke, den er til diskussion, mente Bah, der understregede, at han hellere ville have haft en friløber.

Det nye sønderjyske stjerneskud vurderer, at hans hold har klassen til at byde ind på en plads i slutspillet.

- Jeg synes, vi viste i dag, at vi er kandidat til top seks.