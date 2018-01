Vock: Miller gør mig bedre

Vice-kaptajn Colin Vock glæder sig over gensyn med sin gamle makker. Og over, at Esbjerg Energy har sin kaptajn tilbage mod Herlev.

Man skal ikke kigge med på ret mange træningspas hos Esbjerg Energy for at finde ud af, at der er et eller andet specielt mellem Colin Vock og Adam Miller. De er sammen stort set hele tiden. Både i den formelle træning og i den frie leg efter træning.

Helt naturligt at placere de to i samme kæde, og det har allerede givet udbytte. Mod både Odense og Rungsted satte Miller sin gamle angrebsmakker i scene til scoringer - det passer Vock rigtig fint.

- Vi kender hinanden helt tilbage fra ungdommen, da vi spillede sammen i et år som 16-17-årige, så havde vi to år sammen i Frederikshavn, og nu er vi så sammen igen. Det er perfekt, siger Colin Vock, der roser sin makkers fine spilforståelse i høje toner.

- Jeg ved, at jeg bare skal finde de rigtige positioner, så finder han mig. Vi skal ikke snakke, vi skal ikke kigge på hinanden, vi ved bare, hvor den anden er. For mig gælder det bare om at holde staven på isen, for pucken skal nok komme. Han er helt sikkert med til at gøre mig bedre, siger Colin Vock.