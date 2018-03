Vildt comeback: Energy vendte det hele til sidst

ISHOCKEY - SLUTSPILLET: Det bliver ikke ret meget vildere.

Esbjerg Energy var nede i sækken i fredagens hjemmekamp mod Aalborg, men de forsvarende mestre hev alligevel en sejr hjem - og holdet er dermed på 1-1 i kampe.

Det lignede ellers længe en fortjent Aalborg-sejr. Nordjyderne var bedst og var foran 4-3 indtil kort før tid. Så udlignede Christian Wejse til 4-4 og fik fremtvugdet en fjerde periode.

Og her slog Energys Adam Miller til med en elegant scoring. Et elegant vip med baghånden op i nettaget og sejr på 5-4. Det var vildt.

Men lad os lige tage kampen fra begyndelsen.

Første periode var en utrolig livlig omgang, hvor Aalborg var det bedste hold på isen. Gæsterne spillede flot teknisk ishockey og flyttede pucken meget hurtigt rundt - og det opskruede tempoet betød, at Energy hang bagefter det meste af tiden.

De indledende 20 minutter endte alligevel helt lige. 2-2 stod der efter en hæsblæsende periode. Energy var foran både 1-0 og 2-1, men Aalborg viste tænder og kom hurtigt tilbage.

Og det havde bestemt ikke været ufortjent, hvis nordjyderne havde været foran med et mål eller to, men Mathias Seldrup inde i Energy-målet gjorde det igen fint.

At Energy hang på, skyldtes udelukkende høj individuel klasse fra spillerne i andenkæden, der består af den tidligere kaptajn Brock Nixon, Colin Vock og Adam Miller.

Sidstnævnte scorede Energys første mål efter fint forarbejde i powerplay af Philip Bruggisser, mens Vock stod for det andet mål, da Energy fangende gæsterne i ubalance.

I anden periode var det så Nixons tur til at få dirigeret pucken i mål. I powerplay sendte Philip Bruggisser et drønende slagskud afsted fra blå linje, og Nixon havde placeret sig perfekt inde foran Aalborg-målmand Tadeas Galansky og fik styret pucken ind.

Så var der igen jubel i en velbesøgt Granly Hockey Arena. Energy var foran for tredje gang i kampen, men glæden varede kun ganske kort. Helt præcist 89 sekunder - så var der igen bragt balance i regnskabet.

Aalborg udlignede til 3-3 - og dermed var der for alvor bagt op til en neglebidende tredje periode. Den begyndte bare rigtig skidt for Energy, da kaptajn Carson McMillan blev sendt til afkøling i to minutter, hvilket Aalborg effektivt udnyttede til at bringe sig foran for første gang i kampen.

Udeholdets føring på 4-3 så ud til at skulle holde hele vejen hjem. Det gjorde det så bare ikke alligevel. Mark Pederson var lige på nippet til at erstatte målmand Mathias Seldrup med en ekstra markspiller, men han nåede det ikke. Christian Wejse kom tilbage fra en tur i straffeboksen og få sekunder senere havde han udlignet til 4-4.

Og så kan det da ellers nok være, at den gamle trætribune med hundredvis af gule Energy-trøjer gyngede ret så kraftigt. Det havde set dystert ud i hele tredje periode - og pludselig var Energy tilbage og fremtvang en ekstra periode.

Her styrede Aalborg igen spillet, men Energy havde altså Adam Miller. Han afgjorde tingene - og så brød hockeyfesten løs.

Slagsangen "Going for gold" bragede ud af højtalerne. Det var i den grad på sin plads.

Esbjerg Energy leverede et vildt comeback og fik vendt det hele til sidst..