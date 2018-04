Turen går til Tyskland: All Star-back forlader Esbjerg Energy

Først røg kaptajn Carson McMillan til Fischtown Pinguins i den bedste tyske række - og nu følger backen Philip Bruggisser så efter.

Den altid offensivt indstillede back, der i den netop afsluttede sæson fik en plads på ligaens All Star-hold, imponerede med 14 point i Energys i alt 14 kampe i slutspillet. Bruggisser skal også til den pengestærke tyske liga, hvor han i den kommende sæson spille for Krefeld Pinguine.

Et naturligt skridt. Når spillere gør det godt i den danske liga, bliver det interessante for større klubber i større ligaer. Det erkender Energy-cheftræner Mark Pederson.

- Først og fremmest et stort tillykke til dem begge, de har virkelig arbejdet hårdt for det og fortjent at få chancen i en større liga. Vi kommer naturligvis til at savne dem, de har leveret rigtig godt for os, både på og udenfor isen, men omvendt er det også vores plads i ishockeyens fødekæde at udvikle spillere til endnu større platforme, siger Mark Pederson.

Det er langt fra første gang, at Pederson har måttet tage afsked med nogle af de bedste spillere i truppen. Tidligere har store profiler som Wade Bergman, Kodie Curran, Andrew Clark, Mario Lamoureux, Brock Nixon, Nicolas B. Jensen og Matt Pistilli fået chancen i nogle af Europas stærkeste ligaer.

-Det er et stort skulderklap til os som organisation og som hold, at vi spiller noget attraktivt ishockey, som de større ligaer har fået øje på, og at vi faktisk har de rette kontakter, så de kan komme videre. Denne stil vil vi også fortsætte fremad, både med importspillere og danskere - spil og præstér i Esbjerg Energy, så er der gode muligheder for lukrative kontrakter i udlandet, understreger Mark Pederson, der allerede er i gang med at sammensætte holdet til den kommende sæson, hvor målet er en top tre-placering.