Kampen kort

Det var nogle af spillets største, der landede i Esbjerg for at spille ishockey. CSKA Moskva vandt alt, holdet kom i nærheden af i flere årtier. Og nu skulle det spille tre kampe i Europa Cup'en for Mesterhold i Esbjerg.CSKA Moskva var vant til at vinde store sejre, så for russerne var der intet ekstraordinært 21-1 sejren over Esbjerg IK. Men for de esbjergensiske spillere og fans var det noget særligt at opleve verdensstjernerne på nærmeste hold.



Særligt for Lars Bjerrum, der scorede EIK's eneste mål.