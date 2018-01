Skidt dag på isen for JV's hold

Søndagen blev en skidt dag for de to JV-hold i isligaen, Esbjerg Energy og SønderjyskE, der begge måtte tage fra Sjælland med nederlag.

Esbjerg Energy tabte 3-1 i Gentofte på trods af en tidlig føring. Niklas Andersen scorede for fjerde kamp i træk og havde kort før første pause en stor chance for at øge føringen. Det lykkedes ikke, og i stedet udlignede Gentofte i power play i anden periode og gentog kunststykket i midten af tredje periode. Da Esbjerg Energy satsede alt og tog målmand Nicolaj Henriksen ud kort før tid, øgede hjemmeholdet til 3-1.

SønderjyskE sluttede også sin kamp med at tage målmand Joni Myllykoski ud ved stillingen 4-3 i et desperat forsøg på at hente point ude mod Rungsted.

At det overhovedet kom så vidt, var der intet, der tydede på i de første 50 minutter. Rungsted førte 4-1 og havde kampen under kontrol - Søren Daus reducering midt i anden periode var eneste sønderjyske lyspunkt. Da Morten Green så gjorde det til 4-1 17 sekunder inde i tredje periode, så det håbløst ud for gæsterne. Men scoringer af Derek Damon og Mads Lund gjorde pludselig, at der med fire minutter igen var alt at spille om - SønderjyskE satsede som nævnt med en ekstra markspiller, men det hjalp ikke.

Mens Esbjerg Energy nu har en uges pause inden næste kamp mod Rødovre, spiller SønderjyskE allerede igen tirsdag aften hjemme mod Odense.