Så er det slut: Energy-forward indstiller karrieren med øjeblikkelig virkning

Den 26-årige Esbjerg Energy-forward Søren B. Pedersen har stået over for en skillevej i forhold til den fremtidige karriere. Han er netop blevet tilbudt et fuldtids drømmejob hos Energistyrel­sen her pr. 1. januar 2018. Og med dette job betyder det et stop for ishockeyen. Dermed har centerspilleren spillet sin sidste kamp for Esbjerg Energy.

Efter seks sæsoner hos Odense Bulldogs vendte Søren B. Pedersen retur til Esbjerg Energy for­ud for denne sæson. Det er blevet til mere end 130 førsteholdskampe for Esbjerg, der startede med debuten tilbage i 2007/2008.

-Jeg er meget glad for at få lov til at slutte netop i Esbjerg. Og jeg vil gerne sende en stor tak til Energy-ledelsen for deres forståelse for denne store beslutning. Der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at savne det sammenhold, der er på et ishockeyhold. Det er simpelthen unikt i et ishockey-omklædningsrum, og heldigvis har jeg fået nogle venner her for livet, og jeg kommer også til at følge holdet fra tætteste hold på tilskuerpladserne, lyder der fra Søren B. Pedersen.

Det blev til 26 ligakampe og fem kampe i Champions Hockey League for Søren B. Pedersen i denne sæson.