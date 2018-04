Pederson: Vi giver aldrig op

Men man kan også anskue tingene på den måde, at comebacket i sig selv giver tro på, at Aalborg er en modstander, der på den lange semifinale-bane kan rystes og slås.

Man kan vælge at se det som en kæmpe skuffelse, at Esbjerg Energy tabte 5-4 i overtiden til Aalborg efter at have udlignet til 4-4 med fem sekunder tilbage af den ordinære spilletid - og i øvrigt efter at have været bagud både 2-0, 3-1 og 4-2.

Før Aalborgs mål til 3-1 mente flere Esbjerg-spillere at have set pucken ramme en spiller i Aalborg-boksen - dermed var den ude af spil, og målet burde ikke have været anerkendt - lidt senere trak dommerne af en eller anden mystisk grund en dobbelt-udvisning til Aalborg tilbage og nøjedes med en enkelt udvisning, og endelig klædte det ikke spillet, da Julian Jakobsen med små fire minutter tilbage narrede dommerne til at give Sune Hjulmand en udvisning, der gav Aalborg en fem mod tre-chance i over et minut.

Og det var langt hen ad vejen også det valg, hans spillere traf søndag aften. Selv om modgangen var til at tage at føle på.

- Jeg gider ikke bruge tid på at snakke om dommerne, og selv om de har nogle spillere, der får ingen ting til at se ud af en hel masse, er det heller ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på det, vi kan gøre noget ved, som træner Mark Pederson formulerer det.

- De kunne sagtens have vundet hos os i den anden kamp, vi kunne have vundet deroppe i kamp tre, sådan er det i playoff, det er tæt, og jeg ser ingen grund til, at det ikke bliver ved med at være sådan, siger Mark Pederson.

En kæmpe forløsning for det Aalborg-hold, der i lange sekvenser havde spillet en fin kamp, men som også havde set rystet ud i de sidste fem minutter af den ordinære kamp og i den forlængede spilletid. Og naturligvis en mavepumper til det Esbjerg Energy-hold, der trods det fine comeback havde forspildt den anden chance for at hente den udesejr, der skal til, hvis drømmen om den fjerde finale i træk skal holdes i live.

Den kunne være endt lykkeligt, som den gjorde i fredags - og på næsten akkurat samme måde. For matchvinderen fra 5-4-kampen i Esbjerg, Adam Miller, fik en lignende chance til en ny 5-4-scoring med blot et minut spillet af fjerde periode - denne gang havde målmand Tadeas Galansky imidlertid luret amerikaneren og lukkede hullet mellem benskinnerne.

Et gigantisk comeback, der ifølge Mark Pederson fik Aalborg-træner Brandon Reid til lige at nikke anerkendende, inden de to hold gik ind for at forberede sig til den forlængede spilletid.

De har gjort det før

Og selv om presset øges på Esbjerg Energy for hver tabt udekamp, er der ikke de store antydninger af panik hos cheftræneren. Han har været der før. Og er kommet godt ud af det før. Endda flere gange.

For to år siden skulle hans hold vinde den syvende semifinale i Vojens, det lykkedes, i sidste sæson var situationen lignende i Frederikshavn, det gik også godt.

- Der er en god mentalitet i gruppen, og jeg kan mærke, at den bliver stærkere og stærkere for hver sæson. Det er noget, vi taler om, det er noget, der fylder noget for os, og det er noget, vi bevidst dyrker, fortæller Mark Pederson, der efter 5-4-sejren på hjemmebane i fredags fik en hilsen fra den tidligere Esbjerg Energy-målmand Jeff Frazee - han glædede sig over på afstand at kunne konstatere, at vinderkulturen i klubben lever videre i bedste velgående.

- Der er masser af eksempler på tidligere spillere, der stadig følger os og ønsker os alt det bedste. "They are still bleeding yellow", som Mark Pederson udtrykker det.

Tirsdag aften er det igen tid til at bløde for den gule trøje. Esbjerg Energy er under maksimalt pres. Potentielt fire semifinaler tilbage, tre af dem skal vindes, deraf mindst én på udebane. Ikke det fedeste udgangspunkt, men det lyder oprigtigt og har også masser af bund i virkeligheden, når Mark Pederson med stor optimisme konstaterer:

- Vi giver aldrig op.