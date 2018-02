Pederson: Vi er bedst i de store kampe

- De har et svært program tilbage, så det ser vanskeligt ud for dem, men vi ved, hvordan de fleste hold spiller i den sidste kamp inden en længere pause. De giver alt, og det vil Gentofte også gøre, forudser Mark Pederson.

Søndag venter endnu en hjemmekamp - mod Gentofte - og træner Pederson forventer endnu en desperat modstander, der ikke kun har fokus på at holde SønderjyskE bag sig, men som ifølge træner Karsten Arvidsen faktisk også fortsat øjner en mulighed for en direkte kvalifikation til slutspillet.

- Vi spillede mod et hold, der havde desperat brug for point, og det kunne ses i deres præstation. De spillede deres chancer, og faktisk havde jeg forventet lidt mere af dem. Vi havde problemer i starten, men da vi fandt ind i vores rytme, og de begyndte at blive trætte, maste vi dem, mener Mark Pederson om 4-1-sejren fredag.

Han konstaterer med tilfredshed, at hans hold ser ud til at have fundet den interne balance og formen på et ret fint tidspunkt. 17 point i de seneste syv kampe, der alle har givet point, vidner om en vis stabilitet, og Mark Pederson noterer sig, at alle fire kæder byder ind.

- Der er en god balance på holdet, og vi får faktisk scoringer fra alle kæder lige nu. Også scoringer, der virkelig betyder noget. Jeg kan bare sige, at når vi rammer vores bedste og spiller, som vi eksempelvis gjorde mod SønderjyskE, så har vi et "damned" godt ishockeyhold. Så ved jeg godt, at vi ikke så overbevisende ud mod Hvidovre, men jeg tager det som et udtryk for, at jo større kampene er, jo bedre spiller vi, siger Esbjerg Energys træner, der jo så kan glæde sig over, at der stort set ikke er andet end store kampe tilbage i denne sæson.

Den næste er søndag mod Gentofte.