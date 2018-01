Pederson: Der er kun nøglekampe tilbage

- Vi bruger ikke så meget tid på at kigge på stillingen, men selvfølgelig ved vi, hvor vi ligger, så jo, man kan roligt sige, at der kun er nøglekampe tilbage, siger Esbjerg Energy-træner Mark Pederson.

Der resterer godt nok stadig tre håndfulde kampe af grundspillet, men ligaen er i år så tæt, og Esbjerg Energy hænger fast i det midterfelt, der skal kæmpe for bare at komme i slutspillet, så hver eneste kamp og hvert eneste point tæller.

Men her og nu er det ikke tid til fine fornemmelser, irritation over lange busture eller stemningsforladte arenaer - det er tid til at samle point sammen.

Udekampe mod Hvidovre og Gentofte hen over en weekend - der findes vel nærmest ikke noget mere usexet for Esbjerg Energy.

Søren B. Pedersen indstillede karrieren, Christian Wejse og Andreas Grundtvig tog med U20-landsholdet til VM, og derudover har Felix Scheel siddet ude i godt og vel et par uger. Det er blot nogle af udfaldene. Mod Hvidovre fredag sidder Anders Koch over med mistanke om en mindre hjernerystelse, men der skulle til gengæld være håb om, at Anders Krogsgaard og Felix Scheel er tilbage. Og så skulle Taylor Fleming, der fik en puck i hovedet i Vojens og sad ude det meste af kampen mod Herning i tirsdags, være klar igen - til at indtage sin vante position som back.

- Mod SønderjyskE havde vi det svært i en periode, og vi må bare give dem kredit, de spillede perfekt, men i andre kampe, for eksempel mod både Odense og Herning, er vi blevet straffet hårdt for vores fejl. Og har ikke været dygtige nok til at udnytte de chancer, vi har fået. Vi har manglet nogle redninger og brændt nogle chancer, og så taber man bare kampe i denne liga, siger Mark Pederson, der også må se i øjnene, at hans ellers så brede trup på det seneste har været rigeligt hårdt ramt af afbud.

Han har på det seneste set sit hold præstere ujævne resultater - for nu at sige det mildt. Men han synes faktisk ikke, at han har set sit hold præstere ujævnt, når man ser bort fra resultater og kun kigger på indhold af kampene.

Pausen er tiltrængt

- Det er positivt, at nogle af de skadede er på vej tilbage, men lige som vi i kampene ikke skal bruge tid på at ærgre os over modgang, skal vi heller ikke fokusere på de spillere, der ikke er her, siger Mark Pederson og erkender så også, at han ser frem til den uges kamppause, der følger efter weekendens to ture til Sjælland.

- Jeg vil tro, at den pause passer os meget godt. De, der har spillet meget, kan få hvilet lidt, og de skadede kan måske komme tilbage. Men inden da har vi altså to kampe, to nøglekampe, siger Mark Pederson.