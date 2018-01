Mestrene kan tage stort skridt mod slutspillet

Esbjerg Energy-træner Mark Pederson irriteret over fejl i Frederikshavn. Han øjner mulighed for kraftigt avancement i ligaen.

Der er ganske vist stadig otte kampe tilbage af grundspillet efter Esbjerg Energys hjemmekamp mod Rungsted søndag, men mestrene kan med en sejr altså skabe noget, der kunne minde om et betryggende hul på fem point ned til nordsjællænderne i kampen om den eftertragtede sjetteplads.

Det fylder i sagens natur en del i den vestjyske lejr.

- Ja, der er meget at spille for, og det her er helt sikkert en af de virkelig vigtige kampe, konstaterer træner Mark Pederson, der dog ikke vil nøjes med blot at holde Rungsted under sig og dermed lige akkurat snige sig med i slutspillet.

- Det er vores umiddelbare mål, helt sikkert, men når man kigger på tabellen, kan man se, at der heller ikke er langt til nummer fire og nummer tre, og det her drejer sig jo ikke "kun" om at komme med i slutspillet, det drejer sig også om at få så godt et udgangspunkt i slutspillet, siger Mark Pederson.