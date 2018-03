Hjulmand: Det handler om disciplin

Esbjerg-veteran kalder kamp to i Vojens sit holds dårligste i 2018. De seneste to mesterskaber giver troen på, at det kan lade sig gøre igen.

Disciplin.

Måske nok det allermest benyttede ord i oplæggene til kvartfinalerne mellem Esbjerg Energy og SønderjyskE.

Og på den front er fredagens fjerde møde i Vojens - kampen spilles 19.30 og kan følges live på jv.dk - ikke anderledes end de tre forrige.

Men Esbjerg-veteranen Sune Hjulmand vil gerne brede begrebet lidt ud. Ikke kun betragte det som et udtryk for, at det for alt i verden gælder om at holde sig ude af straffeboksen - det gør det også - men disciplin er så meget andet, som han siger.

- Det er også at gøre de rigtige på isen, backchecke (skøjte med hjem, red.), skifte på de rigtige tidspunkter, lade være med at tage for lange skift og ikke tage dumme beslutninger på forkerte steder på banen.

- Men det kan vel også blive for disciplineret og for sikkert?

- Det kan det, men det drejer sig om at spille med risiko på de rigtige steder på banen. Er du dybt inde i deres zone, kan du jo godt tage en chance.

- Og så skal man vel ind imellem også tage en chance for at vise, at man har overskud?

- Det er også en del af det. Vi skal spille klogt, ja, men vi skal heller ikke lade kampenes betydning tage overhånd, så det hele bliver alt for forsigtigt. Vi skal også vise, at vi har det mentale overtag.

- Har i fornemmelsen af, at hvis I spiller op til jeres bedste, så vinder I også denne serie?

- Vi har i hvert fald den fornemmelse, at hvis vi holder os til den gameplan, trænerne har lagt, så skal det nok gå. Det gjorde vi i store dele af de to hjemmekampe, det gjorde vi slet ikke i kampen dernede, der var vores dårligste i 2018.

- Jeg ved, du ikke vil afsløre noget taktisk, men kan du komme lidt nærmere ind på, hvad den gameplan går ud på?

- Det er selvfølgelig noget med at kigge på, hvor deres styrker og svagheder ligger, men ellers vil jeg ikke nærmere ind på det. Der er jo ingen grund til, at de skal læse om vores taktik i avisen.

- Hvor meget betyder det for jer, at I har slået dem ud i de seneste to sæsoner, og at I slog dem 7-2 i den sidste kamp i grundspillet?

- Kampen i grundspillet betyder ingen ting, men jeg synes godt, at vi kan tage med, at vi har slået dem ud to gange. De kan så kigge længere tilbage og tage med, at de slog os ud syv år i træk inden da eller noget lignende. Jeg tror, det er sundt, at det veksler på den måde. De to klubber kan ikke lide hinanden, men vi kan lide rivaliseringen, og det skærper begge klubber, at det går lidt op og ned.

- I kommer fra to danske mesterskaber, har I opbygget den vinderkultur, man snakker så meget om, og som så mange klubber jagter?

- Det synes jeg helt sikkert, at vi har, og det er frem for alt de to mesterskaber, der giver os troen på, at det kan lade sig gøre igen.

- De har gjort Esbjerg Energy til en klub, hvor man altid tror, man kan vinde?

- Helt sikkert. Men det er ikke kun de to mesterskaber, der har gjort det. Jeg synes faktisk, at sæsonen for tre år siden, da vi kom i finalen for første gang i lang tid, var mindst lige så vigtig. Den var meget lærerig, og det var den, der startede det, vi nu har bygget op. Det er det, vi lærte dengang, vi forsøger at overføre til de nye spillere, der kommer til klubben. Det kan godt være, at de ser Esbjerg som et springbræt til noget større, men for os, der har været her hele tiden, er det kærligheden til klubben og sporten, der driver det, og det er først og fremmest det, der har gjort, at vi nu har vinderkultur, som vi slet ikke havde for nogle sæsoner siden, og som gør, vi fuldt og fast tror på, at vi igen kan blive dansk mester.