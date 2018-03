Historisk opmuntring til SønderjyskE

Phillip Bruggisser, med nummer syv, indledte med sit mål til 1-0 festen for Esbjerg Energy, der nu har tre chancer for at spille sig i semifinalen. Foto: Jacob Schultz

Herning har to gange tidligere vist, at det er muligt at komme tilbage fra 1-3 i en playoff-serie. I Esbjerg-lejren forbereder de sig på en desperat modstander i søndagens femte kvartfinale.

Det mindede til forveksling om de afgørende skøjtetag, da Esbjerg Energy fredag aften vandt den fjerde kvartfinale mod SønderjyskE og dermed bragte sig på 3-1 i serien. Mestrene har to nu matchbolde - deraf to på hjemmebane - det ser mere end svært ud for sønderjyderne. Men ikke umuligt. Dels har SønderjyskE i denne sæson allerede vist, at holdet kan vinde tre gange i træk i en playoff-serie - i playin-kampene mod Gentofte - og dels er der også lidt historisk opmuntring at hente. Dansk ishockeys vel nok mest historie-kyndige mand, journalisten Michael Søvsø, kan på stående fod i hvert fald komme i tanke om to tidligere tilfælde, hvor et dansk hold har vendt 1-3 til 4-3 i en playoff-serie. I begge tilfælde var det Herning. Første gang var i kvartfinalen i 2008, da Hvidovre var modstanderen, og fire år senere spolerede midtjyderne Odenses drøm om endelig at blive dansk mester. Den serie kan i allerhøjeste grad inspirere SønderjyskE, for Herning vandt nemlig to af de sidste tre kampe på udebane - og lukkede i øvrigt slet ikke mål ind i de sidste tre finaler.

De andre kvartfinaler Aalborg har allerede spillet sig i semifinalen med en 4-0-sejr over Frederikshavn. Herning fører 3-1 over Herlev og spiller hjemme søndag 15.00, og der står 2-2 mellem Rødovre og Rungsted - næste kamp i den serie spilles søndag 19.30 i Rødovre.

Vi holdt os til planen Så jo, det er sket før, og i Esbjerg Energy-lejren tager de heller ikke noget som helst for givet, som assistenttræner Thor Dresler sagde efter sejren i fredags. - Vi er overhovedet ikke videre endnu. Slet ikke. Der er stadig én kamp, der skal vindes, og det hold, der er nede, kommer med endnu mere desperation for at overleve. Så det er langt fra afgjort, sagde Thor Dresler. - I slutspillet snakker man hele tiden om skifte efter skifte, kamp efter kamp. Det bliver deres udgangspunkt, fortsatte han og roste sit hold for en god præstation i Vojens. - Det var en solid holdindsats. Alle kæmper, som de skal. Vi er ved at være på et tidspunkt i serien, hvor det ikke handler om krydser og boller på taktiktavlen, men indstilling og vilje. Men det var mere end blod, sved og tårer. Det var også køligt overblik. Vi holdt os til planen. Disciplinen var generelt god, sagde Thor Dresler.